Основателю Grouр-IB Сачкову предъявлено обвинение в госизмене

Основателю компании Grouр-IB Илье Сачкову предъявлено обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По словам собеседника агентства, с Сачковым сейчас проводятся следственные действия. Вину бизнесмен не признает.

Основателя компании Group-IB Илью Сачкова обвинили в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам в конце сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его по делу о госизмене до 27 ноября. Утром 28 сентября в московском офисе компании прошли обыски. Тогда основателя компании и арестовали. В офисе проходили следственные действия.

Фото: sledcom.ru

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призывал правоохранительные органы дать пояснения по делу Ильи Сачкова, иначе по IT-сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар. Титов подчеркнул, что нет ничего хуже этого состава преступления, потому что такие дела рассматриваются в закрытом режиме.

Мать основателя компании написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой «честно разобраться» в деле ее сына и освободить его.

Маргарита Головатенко