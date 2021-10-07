В Крыму с 11 октября начнут действовать новые ограничения из-за ситуации с COVID-19

В Крыму с 11 октября начнут действовать новые ограничения из-за подъема заболеваемости коронавирусом на 27% за последнюю неделю, сообщает вице-премьер — министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

Так, работодателям необходимо перевести сотрудников старше 65 лет на удаленный режим работы. Для пенсионеров старше этого возраста также отменяется льготный бесплатный проезд в общественном транспорте до 1 декабря, поскольку большинство случаев заражения происходит именно в нем. Кроме того, на удаленку переведут как минимум 50% сотрудников государственных и муниципальных органов власти. В первую очередь на такой формат работы отправятся те, чье отсутствие не приведет к технологическим сбоям, пишет «Российская газета».

Фото: Максим Платонов (архив)

Помимо прочего, предприятия, на которых привито менее 80% сотрудников, обяжут за свой счет тестировать невакцинированных работников один раз в неделю.

Новые ограничения вводят и в других регионах России. Например, сегодня стало известно о внедрении системы QR-кодов в Курске для посещения общественных мест. К такому решению пришли вчера и в Архангельской области.

Диана Жиленкова