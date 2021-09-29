Основателя Group-IB обвинили в передаче секретных данных иностранной разведке

Основателя компании Group-IB Илью Сачкова обвинили в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам. Он не признает свою вину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

— Вину в государственной измене, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России, он не признает, как и то, что он сотрудничал с разведкой иностранных государств, — отметил он.

Других подробностей не приводится, поскольку материалы дела в отношении Сачкова маркированы грифом «секретно».

Лефортовский суд Москвы арестовал до 27 ноября основателя Group-IB Илью Сачкова по делу о госизмене. Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. Илья Сачков основал компанию в 2003 году. У компании есть офис и в «Иннополисе».



Утром 28 сентября в московском офисе компании прошли обыски. Тогда основателя компании и арестовали. В офисе проходили следственные действия.



Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призывал правоохранительные органы дать пояснения по делу Ильи Сачкова, иначе по IT-сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар. Титов подчеркнул, что нет ничего хуже этого состава преступления, потому что такие дела рассматриваются в закрытом режиме.

