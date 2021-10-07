В России выявили максимальное число случаев заболевания коронавирусом с начала года — 27 550

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 27 550 случаев заболевания коронавирусом — это максимальное число с начала года. Всего заболевших по стране выявили 7 690 110 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 7 октября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 20 330 человек, всего выздоровевших — 6 799 230 человек.

Фото: Максим Платонов

За сутки коронавирус унес жизни 924 россиян, всего от инфекции скончались 213 549 человек.

В Татарстане коронавирус диагностировали у 80 человек — это максимум с 9 февраля. Общее число заболевших в республике составило 27 554 случая.

Алексей Нечаев