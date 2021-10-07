В Иркутской области на нефтяном танкере произошел взрыв

Около 10.30 мск в Иркутской области на нефтяном танкере «Семен Дежнев» произошел взрыв. Судно находилось в акватории реки Лены. В результате взрыва паров нефтепродуктов пострадали два человека.

Авария произошла в районе сельского поселения Петропавловское. Разлива нефтепродуктов не произошло, также танкер не потерял ход. Потерпевших передали скорой помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: pixabay.com

Взрыв на танкере произошел и в 2019 году. В результате аварии на судне «Залив Америка» в Находке погибли несколько членов экипажа. Разлива нефтепродуктов не допустили. В том же году произошло нападение на танкеры в Оманском заливе, на одном из них находились более 10 россиян. Убытки от взрыва на нем оценили в $254 тысячи.

Диана Жиленкова