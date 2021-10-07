В Татарстане арестовали следователя-криминалиста по делу о краже из сейфа Следкома

Вахитовский суд Казани арестовал следователя-криминалиста из отдела криминалистики СУ СКР по РТ подполковника юстиции Марата Шакирова по делу о краже сейфа с 14,6 млн из здания 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ, сообщает корреспондент «Реального времени».

Обвиняемый Марат Шакиров 1985 года рождения арестован, как и двое других обвиняемых по делу, до 4 декабря.

Днем ранее сообщалось о его задержании. Шакиров был включен в состав следственной группы по экономическому делу и отвечал за работу и хранение вещественных доказательств, которые и украли.

Сегодня, напомним, арестовали первого обвиняемого по делу — Руслана Нургалиева 1999 года рождения и второго — Никиту Карабаева 2000 года рождения.