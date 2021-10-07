В Набережных Челнах от коронавируса будут вакцинировать бездомных

В Набережных Челнах организуют вакцинацию бездомных людей. Пункт вакцинации появится между Органным залом и спорткомплексом «Олимпийский», где работает передвижная полевая кухня местного предпринимателя Рустама Гатина.

Вакцинировать бездомных от коронавируса и гриппа будут медики из поликлиники №7. Перед процедурой пациенты пройдут медосмотр и консультацию у терапевта, пишет Chelny-biz.ru

Рустам Гатин еще в прошлом году организовал для нуждающихся бесплатное питание. Помощь оказывают всем: малоимущим, целым семьям, попавшим с трудную ситуацию, и людям без определенного места жительства.



Ольга Шагиева