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В Набережных Челнах от коронавируса будут вакцинировать бездомных

12:04, 07.10.2021
В Набережных Челнах от коронавируса будут вакцинировать бездомных
Фото: kzn.ru (архив)

В Набережных Челнах организуют вакцинацию бездомных людей. Пункт вакцинации появится между Органным залом и спорткомплексом «Олимпийский», где работает передвижная полевая кухня местного предпринимателя Рустама Гатина.

Вакцинировать бездомных от коронавируса и гриппа будут медики из поликлиники №7. Перед процедурой пациенты пройдут медосмотр и консультацию у терапевта, пишет Chelny-biz.ru

Рустам Гатин еще в прошлом году организовал для нуждающихся бесплатное питание. Помощь оказывают всем: малоимущим, целым семьям, попавшим с трудную ситуацию, и людям без определенного места жительства.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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