Правительство утвердило Единый план по достижению национальных целей до 2030 года

Правительство России завершило работу над Единым планом по достижению национальных целей на ближайшие десять лет, в который в том числе вошли стратегические инициативы, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.



Документ объединяет национальные идеи, госпрограммы и проекты, определяет логику их реализации и показатели, на которые предстоит выйти.

Чтобы подготовить инициативы, было сформировано пять рабочих групп. В них вошли представители бизнеса, экспертных и научных организаций, а еще органов власти. Проект обсуждался с представителями Федерального собрания, главами регионов, представителями Общественной палаты, Общероссийского народного фронта, делового и экспертного сообщества. Итог — среди 250 идей для финального перечня отобрали 42 наиболее востребованные инициативы.

«Нужно действовать так и дальше. Поддерживать оперативную обратную связь с нашими гражданами, своевременно реагируя на их потребности и запросы», — сказал Мишустин.

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Маргарита Головатенко