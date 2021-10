Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года стал Абдулразак Гурна

Писатель из Танзании Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года, сообщает RT.

Нобелевский комитет объявил лауреата в четверг, 7 октября, в Стокгольме.

Писателю вручили премию «за его бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов».

