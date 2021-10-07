В Казани хотят эвакуировать авто без номеров на парковках по примеру Москвы

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани хотят ввести практику эвакуации автомобилей без номеров с муниципальных парковок по примеру Москвы. В столице таким образом удалось сократить количество подобных нарушений в десять раз, рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту исполкома Марат Хисамутдинов.



Некоторые автовладельцы, не желая платить за парковку, снимают или закрывают номера, чтобы не схлопотать штраф. В Москве машины эвакуируют в пределах 300 метров от станций метро и мест с массовым скоплением людей согласно решению антитеррористической комиссии. Как сообщил Хисамутдинов в интервью «Казанским ведомостям», Комитет по транспорту повторно вышел с инициативой в республиканские органы власти, чтобы «эвакуировать автомобили как гипотетически представляющие террористическую угрозу».

Эвакуация будет для автовладельца бесплатной. Формально нарушения ПДД нет. Однако если будет доказано, что авто стояло на парковке более 15 минут без номеров, придет штраф за неоплату.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно глава совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов рассказал, что владельцев машины без номеров можно определить по RFID-меткам под лобовым стеклом. Но для этого нужны политические решения, принимаемые на законодательном уровне.

Маргарита Головатенко