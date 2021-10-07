Верховная рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова

Верховная рада Украины отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. Увольнение произошло по инициативе депутатов партии «Слуга народа». По их мнению, политик вел деятельность наперекор программе фракции, хотя сам Разумков это отрицает. В общей сложности за его отставку проголосовали 284 депутата при необходимых 226 голосах. На место Разумкова партия предлагает назначить Руслана Стефанчука, который на данный момент является вице-спикером.

Дмитрий Разумков был одним из ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году, однако в последние полгода появились слухи об их конфликте, сообщает «РИА Новости».

Фото: president.gov.ua

Политик возглавлял партию «Слуга народа» с мая по ноябрь 2019 года, после чего новым руководителем фракции избрали Александра Корниенко. На должность спикера украинского парламента Разумков вступил в августе 2019 года.

Диана Жиленкова