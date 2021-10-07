В правительстве РФ утвердили правила поставки бесплатных препаратов для вакцинации в частные клиники

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об утверждении правил обеспечения частных клиник препаратами для бесплатной вакцинации. В частности, речь идет об организациях, оказывающих медицинскую помощь по полису ОМС, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Поставка препаратов организуется за счет федерального бюджета в соответствии с порядком, утвержденным для государственных медучреждений. Заявки на получение необходимого объема вакцин нужно направлять через региональные органы здравоохранения России. Посетители смогут пройти процедуру от заболеваний, входящих в национальный календарь профилактических прививок, а именно: от гриппа, туберкулеза, гепатита B, столбняка, дифтерии и др.

Фото: Максим Платонов (архив)

Закон о бесплатных профилактических прививках в частных учреждениях вступил в силу 1 октября.

Вчера Всероссийский центр изучения общественного мнения привел данные, согласно которым более 50% россиян считают прививки эффективными. 11% опрошенных считают, что прививки чаще вредят, чем приносят пользу, а 15% опрошенных ответили, что они не приносят ни пользы, ни значительного вреда.



Диана Жиленкова