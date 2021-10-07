В Казани арестовали второго обвиняемого по делу о краже сейфа с 14,6 млн рублей из Следкома

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вахитовский суд Казани арестовал второго обвиняемого по делу о краже сейфа из здания Следкома Татарстана, сообщил корреспондент «Реального времени».

Никита Карабаев 2000 года рождения пробудет под арестом 1 месяц и 30 дней — то есть до 4 декабря.

Сегодня, напомним, арестовали первого обвиняемого по делу — Руслана Нургалиева 1999 года рождения. Он тоже пробудет под арестом до 4 декабря.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вчера в Татарстане задержали следователя-криминалиста подполковника юстиции Марата Шакирова по делу о краже сейфа с 14,6 млн рублей из здания Следкома РТ в центре Казани. Шакиров был включен в состав следственной группы по экономическому делу и отвечал за хранение вещественных доказательств, которые и украли.