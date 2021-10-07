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Пермские больницы выписали всех пострадавших при стрельбе в университете

12:39, 07.10.2021
Пермские больницы выписали всех пострадавших при стрельбе в университете
Фото: realnoevremya.ru

Из больниц в Перми выписали всех пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

Под наблюдением врачей остается лишь нападавший Тимур Бекмансуров, он находится в удовлетворительном состоянии.

Еще шестеро пострадавших проходят лечение в клиниках Москвы, пишет «РИА Новости».

20 сентября 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на университет. Погибли шесть человек, 43 человека пострадали. При задержании Бекмансуров оказал активное сопротивление, из-за чего был тяжело ранен.

Ольга Шагиева
Общество

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