Пермские больницы выписали всех пострадавших при стрельбе в университете

Из больниц в Перми выписали всех пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

Под наблюдением врачей остается лишь нападавший Тимур Бекмансуров, он находится в удовлетворительном состоянии.

Еще шестеро пострадавших проходят лечение в клиниках Москвы, пишет «РИА Новости».

20 сентября 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на университет. Погибли шесть человек, 43 человека пострадали. При задержании Бекмансуров оказал активное сопротивление, из-за чего был тяжело ранен.



Ольга Шагиева