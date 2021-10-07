Курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с 16 июня
Курс доллара упал ниже 72 рублей, таковы данные торгов Московской биржи, сообщает RT.
Такое падение произошло впервые с 16 июня текущего года.
Ранее аналитики не исключали падения американской валюты до 71,40 рубля к концу октября — началу ноября. Курс евро, по тем же прогнозам, может держаться в диапазоне 82—86 рублей.
22 июля в ходе торгов на Мосбирже доллар упал ниже 74 рублей, евро — ниже 87 рублей.
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