Курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с 16 июня

Курс доллара упал ниже 72 рублей, таковы данные торгов Московской биржи, сообщает RT.

Такое падение произошло впервые с 16 июня текущего года.

Ранее аналитики не исключали падения американской валюты до 71,40 рубля к концу октября — началу ноября. Курс евро, по тем же прогнозам, может держаться в диапазоне 82—86 рублей.

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22 июля в ходе торгов на Мосбирже доллар упал ниже 74 рублей, евро — ниже 87 рублей.

Маргарита Головатенко