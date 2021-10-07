Арестован четвертый обвиняемый по делу о краже из сейфа Следкома Татарстана

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вахитовский суд Казани арестовал четвертого обвиняемого по делу о краже сейфа с 14,6 млн из здания 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ, об этом сообщил корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Обвиняемый Данила Елинсон 2001 года рождения — студент третьего курса вуза — арестован до 4 декабря, как и трое других обвиняемых, сегодня арестованных судом.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня, напомним, арестовали первого обвиняемого по делу — Руслана Нургалиева 1999 года рождения и второго — Никиту Карабаева 2000 года рождения.

Третьим арестованным стал следователь-криминалист из отдела криминалистики СУ СКР по РТ подполковник юстиции Марат Шакиров — он был включен в состав следственной группы по экономическому делу и отвечал за работу и хранение вещественных доказательств, которые и украли.

