Арбитр Василий Казарцев отстранен от судейской работы в футболе

Арбитр Василий Казарцев отстранен от судейской работы на неопределенный срок. Об этом сообщают сразу несколько источников.

По данным «РБ-Спорт», арбитр отстранен сроком на один год, после которого будет принято решение о дальнейших перспективах работы. При этом он не сможет работать и в качестве видеоассистента.

«Спорт-Экспресс» дает информацию о полном запрете Казарцеву в работе и отстранении его на бессрочной основе.

Фото: spartak.com

Такое решение принято после грубой ошибки судьи на матче ЦСКА — «Краснодар». Казарцев работал на игре в качестве арбитра VAR и не стал назначать пенальти в ворота московской команды в добавленное время. Это напрямую повлияло на исход встречи, которая завершилась нулевой ничьей.

При этом арбитр из Санкт-Петербурга ранее был рекомендован РФС для включения в число видеоассистентов ФИФА.

Напомним, в прошлом сезоне Казарцев уже был отстранен от работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) после скандала в игре 1-го тура между «Спартаком» и «Сочи». Чуть позже он вернулся к работе в высшем дивизионе страны.