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Кабмин утвердил пилотный проект по привлечению в Россию строителей из Узбекистана

17:42, 07.10.2021
Кабмин утвердил пилотный проект по привлечению в Россию строителей из Узбекистана
Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство утвердило пилотный проект по привлечению в страну 10 тысяч строителей из Узбекистана при условии их вакцинации от COVID-19. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также строители могут быть привлечены к работе в России при наличии у них документа о перенесенном не ранее чем за пять месяцев до прибытия заболевании.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Участники пилотного проекта — Минтруд, МВД, МИД, Минстрой, Минздрав, Минобрнауки и МЧС.

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