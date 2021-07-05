Итоги дня: смерть Меньшова, возвращение жары в Татарстан, Сочи затопило
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 5 июля.
- От последствий коронавируса на 82-м году жизни умер кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» Владимир Меньшов. В числе его самых известных работ фильм «Москва слезам не верит» (1979), за который он получил «Оскар», а также «Любовь и голуби» (1984), «Ширли-мырли» (1995), «Китайскій сервизъ» (1999), «Зависть богов» (2000) и другие. Прощание с ним состоится 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов.
- На этой неделе в Татарстан вернется аномальная жара. Во вторник и среду днем ожидается до +22... +29 градусов, в четверг, 8 июля, от +27 до +32°С. Уже в пятницу воздух прогреется до +33 градусов. Осадки, по прогнозам синоптиков, на этой неделе маловероятны. Из-за жары до 12 июля вновь продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов.
- При сегодняшних темпах вакцинации сформировать коллективный иммунитет казанцев, то есть привить не менее 60% взрослого населения, или 589 372 человека, к 1 сентября не удастся. Ожидается, что это произойдет только к 15 декабря, заявили в Управлении здравоохранения Казани. К вечеру 4 июля прививку от коронавируса сделали 187 726 казанцев, что составляет 32% от контрольных цифр. Во всей республике от COVID-19 провакцинировано 582 347 человек.
- В Сочи со вчерашнего дня идут ливни и наблюдается шквалистый ветер. Из-за непогоды почти все реки, протекающие через город, вышли из берегов: Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота, Псоу, Мзымта. Более 40 домовладений оказались подтопленными в Хостинском районе. Жителей просили быть готовыми к эвакуации, из поселка Кепша пришлось вывезти 250 человек. «На данный момент город справился со стихийным бедствием. Сочи переходит в штатный режим работы», — сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
- В мэрии Казани официально представили блогера Минтимера Нугманова как нового председателя Комитета по делам детей и молодежи. Мэр города Ильсур Метшин обратил внимание, что на конкурсе он выступил с «интересными идеями, нестандартными, неординарными», и обозначил четкие пути их реализации. При этом мэр отметил, что доверие Нугманову оказали «не за популярность в социальных сетях».
- В Набережных Челнах представили нового начальника Управления социальной защиты. Им назначена Ирина Скрябина, проработавшая заместителем руководителя Управления соцзащиты автограда с 2006 года.
- Ильназу Галявиеву, устроившему утром 11 мая стрельбу в казанской гимназии №175, продлили срок ареста. Он пробудет под стражей до 11 октября. Заседание Басманного суда Москвы проходило без обвиняемого.
- Арест продлили и экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Мосгорсуд оставил его под стражей до 7 октября. Сейчас все адвокаты Фургала ознакомились со всеми материалами дела, сам обвиняемый — с 44 томами из 75.
- Новую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» зарегистрируют под брендом Aurora-CoV. Ее разработчики, научный центр «Вектор», подали заявку на регистрацию товарного знака и знака обслуживания 18 июня. Сейчас вакцина проходит клинические испытания.
- По решению оперштаба расширен перечень российских городов, из которых можно улететь в Турцию. Российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять рейсы из 45 международных аэропортов РФ, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. Также станут доступны полеты в Измир.
- МГУ им. Ломоносова принял решение с 5 июля не допускать на рабочие места сотрудников, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, а также тех, кто не переболел им и не имеет противопоказаний к прививке. На работе в университете с этого дня могут находиться те, кто привился первой дозой любой двухкомпонентной вакцины.
- Тем временем в столице на площадке Гостиного двора открылся крупнейший прививочный пункт страны. Он может принимать до 6 тыс. желающих вакцинироваться в сутки. При необходимости его пропускную способность могут увеличить.
- Власти Калининградской области разрешили проведение матча Суперкубка России по футболу. Заполняемость зрительских трибун стадиона «Калининград» составит не более 70% от общего количества мест. Матч состоится 17 июля между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».
- В Набережных Челнах на 68-летнюю директора медколледжа Светлану Вахитову возбудили уголовное дело по ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Она подозревается в получении взяток за покровительство работе кафе в колледже. При обыске у нее в квартире нашли и изъяли расписки о передаче денег на общую сумму 18 млн рублей, а также около 2 млн наличными.
- Французская компания-производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy временно приостанавливает поставки шампанского в Россию в связи с новым законом РФ. Компания предупредила своих партнеров о местных законодательных изменениях, которые коснулись маркировки «игристое вино» для бутылок шампанского. Вчера СМИ выяснили, что Moet Hennessy согласилась писать на своих бутылках «игристое вино», как этого требует российское законодательство. Но поставки продукции компания возобновит после того, как внесет соответствующие корректировки на этикетке.
- В Татарстане завели уголовное дело после того, как 4 июля из окна третьего этажа одного из домов в Челнах выпал пятилетний мальчик. Как считает следствие, родители ребенка ужинали на кухне со старшей дочерью, а мальчик с младшим братом играли в зале. Ребенок забрался на подоконник, открыл окно и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.
- Сегодня СМИ сообщили, что на Кубе изолировали не менее 150 российских туристов из-за подозрения на COVID-19. Большая часть из них не имела симптомов заболевания, все прилетели с отрицательными ПЦР-тестами. Позже в Ростуризме сообщили, со 103 россиян сняли изоляцию после осмотра врачей. Еще 89 человек ждут результатов повторных ПЦР-тестов.
- В следующем году в Казани на территории от моста «Миллениум» до третьей транспортной дамбы со стороны стадиона «Ак Барс Арена» в 2022 году начнут благоустройство Спортивного парка. Свои голоса за общественные пространства в специальном конкурсе отдали 170 тыс. татарстанцев.
- Основатель интернет-ретейлера Amazon Джефф Безос покинул должность гендиректора компании спустя ровно 27 лет со дня основания компании. Новым гендиректором станет Энди Джесси, ранее возглавлявший подразделение Amazon Web Services.
- Эффективность татарстанской особой экономической зоны «Иннополис» в прошлом году составила 100%. Она стала самой эффективной среди ОЭЗ технико-внедренческого типа за 2020 год, по оценке Минэкономразвития России.
- Сеть магазинов здорового питания «ВкусВилл» извинилась за рекламу с ЛГБТ-парой: «Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников». В компании отметили, что не хотели стать источником раздора и ненависти.
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан Метшин Ильсур РаисовичУправление здравоохранения Исполнительного комитета г.Казани
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