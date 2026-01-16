Новости общества

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим в феврале — марте

17:14, 16.01.2026

Представители туриндустрии ожидают существенного увеличения числа туристов из Саудовской Аравии в Россию

Фото: скриншот из видео «Saudi Arabia, Saudi Arabian flag» с канала « Background Content»

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщил РИА «Новости», что безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией начнет действовать в конце февраля или начале марта 2026 года.

Представители туриндустрии ожидают существенного увеличения числа туристов из Саудовской Аравии в Россию и роста интереса россиян к путешествиям в королевство.

Россия готова предложить гостям из Саудовской Аравии разнообразные маршруты, включая отдых в Сочи, посещение Арктики и экскурсии по историческим регионам, таким как Владимирская, Тульская и Тверская области.

Ранее «Реальное время» писало, что Госдеп вводит временный запрет на выдачу иммиграционных виз жителям 75 стран, включая Россию.

Ариана Ранцева

