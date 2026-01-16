Производитель сыра «Виола» опроверг сообщения о потере товарного знака
Компания ООО «Виола», бывший российский филиал финской Valio, выступила с официальным заявлением, касающимся ситуации с товарным знаком
Компания ООО «Виола», бывший российский филиал финской Valio, выступила с официальным заявлением, касающимся ситуации с товарным знаком, включающим изображение девушки.
Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-офисе компании.
— Заявка на регистрацию упомянутого в новости товарного знака также оформлена несколькими днями ранее. Таким образом, Viola сохраняет свои права на все имеющиеся у нее товарные знаки, в том числе включающие изображение девушки и другие характерные детали, — заявили изданию.
По данным компании, информация о потере прав на товарный знак не соответствует действительности. Речь идет лишь об истечении срока действия дополнительного товарного знака, на который была подана новая заявка незадолго до этого события.
В заявлении подчеркивается, что все основные товарные знаки компании, хорошо знакомые потребителям, сохраняют свою юридическую силу. Представители компании особо отметили, что ситуация не повлияет на узнаваемость бренда и его позиционирование на рынке.
