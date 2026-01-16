Ночью и утром 17 января в Татарстане ожидаются сильные морозы

Ночью температура воздуха опустится ниже минус 30 градусов

Фото: Динар Фатыхов

Ночью и ранним утром 17 января жители региона столкнутся с понижением температурного режима до значений от минус 25 до минус 31 градуса Цельсия. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Особенно холодно будет в низинах Казани, где столбик термометра может упасть до отметки минус 27 градусов.



Ариана Ранцева