Ночью и утром 17 января в Татарстане ожидаются сильные морозы
Ночью температура воздуха опустится ниже минус 30 градусов
Ночью и ранним утром 17 января жители региона столкнутся с понижением температурного режима до значений от минус 25 до минус 31 градуса Цельсия. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Особенно холодно будет в низинах Казани, где столбик термометра может упасть до отметки минус 27 градусов.
