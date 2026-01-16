Новости общества

08:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ночью и утром 17 января в Татарстане ожидаются сильные морозы

18:47, 16.01.2026

Ночью температура воздуха опустится ниже минус 30 градусов

Ночью и утром 17 января в Татарстане ожидаются сильные морозы
Фото: Динар Фатыхов

Ночью и ранним утром 17 января жители региона столкнутся с понижением температурного режима до значений от минус 25 до минус 31 градуса Цельсия. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Особенно холодно будет в низинах Казани, где столбик термометра может упасть до отметки минус 27 градусов.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем