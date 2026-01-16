Новости общества

Минюст расширил список иноагентов новыми проектами и лицами

17:42, 16.01.2026

В перечень вошли проекты, эксперты и активисты

Фото: Дарья Пинегина

Министерство юстиции России опубликовало обновление реестра организаций и лиц, признанных иностранными агентами.

Среди новых фигурантов оказались проекты:

  • «Люди Байкала»*
  • TV2 Media*
  • правозащитник Алексей Табалов**
  • экономист Максим Миронов**
  • активистка Ольга Курносова**
  • американист Иван Курилла**
  • политолог Аркадий Дубнов**

Ранее «Реальное время» писало, что Минюст внес четырех человек, включая журналиста и блогера, в список иноагентов.

Ариана Ранцева
Справка

* Проект, признанные «иноагентами» в России

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

