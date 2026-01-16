Минюст расширил список иноагентов новыми проектами и лицами
В перечень вошли проекты, эксперты и активисты
Министерство юстиции России опубликовало обновление реестра организаций и лиц, признанных иностранными агентами.
Среди новых фигурантов оказались проекты:
- «Люди Байкала»*
- TV2 Media*
- правозащитник Алексей Табалов**
- экономист Максим Миронов**
- активистка Ольга Курносова**
- американист Иван Курилла**
- политолог Аркадий Дубнов**
Ранее «Реальное время» писало, что Минюст внес четырех человек, включая журналиста и блогера, в список иноагентов.
Справка
* Проект, признанные «иноагентами» в России
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
