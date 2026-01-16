Баста возглавил рейтинг популярных исполнителей на «Яндекс.Музыке» в новогодние каникулы

Артист собрал около 5,7 млн подписчиков

Фото: Динар Фатыхов

Российский рэпер Баста признан самым востребованным исполнителем среди слушателей «Яндекс.Музыки» в период зимних праздников, с конца декабря по начало января текущего года. По данным сервиса «Яндекс Плюс», количество его прослушиваний достигло рекордных показателей, пишет ТАСС.

Артист собрал около 5,7 млн подписчиков, существенно обогнав ближайших «преследователей». Следующими по популярности стали Icegergert и Ваня Дмитриенко, собравшие аудитории примерно в 3,9 млн человек каждый. Третье и четвертое места достались группе «Дискотека Авария» и певице Anna Asti соответственно.

Самым прослушиваемым музыкальным произведением новогоднего периода оказалась совместная работа Icegergert и Zivert — композиция «Банк», набравшая более 2,5 млн прослушиваний. Вторую позицию заняла песня «Под Новый год» от дуэта Betsy и Ded M с аудиторией порядка 2,3 млн. Замыкает тройку лидеров трек «Расскажи, Снегурочка» Sasha Komovich, чей слушательский охват составил почти 2 млн человек.

Ранее «Реальное время» писало, что Баста стал главным артистом десятилетия в топах «МТС Музыки».

Ариана Ранцева