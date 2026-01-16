Подробные маршруты автобусов и трамваев к купелям в столице Татарстана
Удобные способы доехать до мест освященных купелей
Для желающих окунуться в крещенской купели у храма-памятника Спаса Нерукотворного действуют следующие транспортные маршруты:
- Остановка «Речной техникум»: автобусы №10а, 45, 72, 53; трамваи №1, 5, 5а, 7.
- Остановка «Ул. Серп и Молот»: автобус №30. Купель работает круглосуточно с 20:00 18 января до 20:00 20 января.
19 января с 10:30 до 22:00 работают дополнительные купели:
- Озеро Верхний Кабан: автобусы №23, 56; троллейбусы №6, 9.
- храм Николая Чудотворца, ул. Приволжская, 32: автобус №30.
- часовня-купель, ул. 5-я Кадышевская, 12: автобусы №35, 35а.
- купель при храме Святой Преподобной Великомученицы Евдокии, ул. Федосеевская, 46: автобусы №22, 89, 28, 28а. 8а.
Ранее «Реальное время» писало, что МЧС по РТ разъяснило правила безопасного купания в проруби на Крещение.
