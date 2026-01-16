Новости общества

Подробные маршруты автобусов и трамваев к купелям в столице Татарстана

20:11, 16.01.2026

Удобные способы доехать до мест освященных купелей

Фото: Динар Фатыхов

Для желающих окунуться в крещенской купели у храма-памятника Спаса Нерукотворного действуют следующие транспортные маршруты:

  • Остановка «Речной техникум»: автобусы №10а, 45, 72, 53; трамваи №1, 5, 5а, 7.
  • Остановка «Ул. Серп и Молот»: автобус №30. Купель работает круглосуточно с 20:00 18 января до 20:00 20 января.

19 января с 10:30 до 22:00 работают дополнительные купели:

  • Озеро Верхний Кабан: автобусы №23, 56; троллейбусы №6, 9.
  • храм Николая Чудотворца, ул. Приволжская, 32: автобус №30.
  • часовня-купель, ул. 5-я Кадышевская, 12: автобусы №35, 35а.
  • купель при храме Святой Преподобной Великомученицы Евдокии, ул. Федосеевская, 46: автобусы №22, 89, 28, 28а. 8а.

Ранее «Реальное время» писало, что МЧС по РТ разъяснило правила безопасного купания в проруби на Крещение.

Ариана Ранцева

