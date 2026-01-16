В Казани задержали водителя КАМАЗа за сброс снега на охраняемой природной территории
Водитель признался, что пошел на нарушение ради экономии
В Казани задержали водителя КАМАЗа за сброс снега на особо охраняемой природной территории «Савиново». Информация о нарушении поступила от местного жителя через телеграм‑канал районной администрации, сообщает пресс-служба мэрии.
Сообщается, что свидетели зафиксировали факт на фото и видео.
Известно, что нарушитель был задержан, а его автомобиль изъят и направлен на специализированную стоянку. Водитель признался, что пошел на нарушение ради экономии.
По закону снег разрешается вывозить только на снегоплавильные станции либо складировать в согласованных с Минэкологии РТ местах. Территория «Савиново» охраняется из‑за уникальной флоры и фауны, и складирование снега там запрещено. Это уже третий подобный случай в районах этой зимой.
