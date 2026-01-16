Таможня Казани выявила более тысячи нарушений за прошедший год

Чаще всего пассажиры пытались провезти больше алкоголя и табака, чем разрешено, и скрывали наличные деньги, также были случаи провоза оружия

Фото: Максим Платонов

Работа таможенного поста «Аэропорт Казань» показала заметный рост показателей. В 2025 году аэропорт обслужил почти 1,9 млн пассажиров — это на 21% больше, чем годом ранее. Также увеличилось число обслуженных самолетов: их было более 10 тысяч.

Вместе с тем сотрудники таможни зафиксировали рост нарушений. За год они выявили свыше 1150 случаев несоблюдения таможенных правил — это на 51% больше, чем в 2024 году. Чаще всего пассажиры пытались провезти больше алкоголя и табака, чем разрешено, скрывали наличные деньги. Были также случаи провоза оружия, объектов СИТЕС, культурных ценностей и наркотиков.



По данным таможенного поста, на 1600 законопослушных путешественников в среднем приходится всего один нарушитель.

Примечательно, что количество международных рейсов выросло на 8%. В 2025 году аэропорт имени Г.Тукая связывал Казань с 30 международными направлениями в 17 странах — от Турции и Египта до Китая и Вьетнама.

Наталья Жирнова