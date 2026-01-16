Сайты с доменом tatarstan.ru вновь заработали

Ранее сбой в работе прокомментировали в Минцифры республики

Сайты с доменом tatarstan.ru вновь заработали. Ранее в Татарстане произошел сбой в работе официальных сайтов министерств и ведомств, расположенных на домене tatarstan.ru. Пользователи не могли получить доступ к интернет-ресурсам государственных органов региона.

Позже Минцифры Татарстана прокомментировало сбои в работе официальных сайтов. Как заявили «Реальному времени» в Минцифры Татарстана, сложности с подключением наблюдаются у отдельных интернет-провайдеров. В ведомстве уточнили, что провайдеры уже проводят необходимые восстановительные работы.

Наталья Жирнова