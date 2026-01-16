Глава Минцифры Татарстана Илья Начвин: «Работаем над тем, чтобы избежать таких сбоев в будущем»

В Министерстве цифрового развития Татарстана предоставили официальную информацию о восстановлении работы государственных цифровых сервисов. По данным ведомства, сегодня действительно имели место временные ограничения доступа к ряду электронных государственных услуг. Причиной послужил сетевой сбой, затронувший некоторые цифровые сервисы республики.

— Сейчас все они работают штатно, все данные в безопасности. Специалисты держат ситуацию на контроле. Работаем над тем, чтобы избежать таких сбоев в будущем, — написал глава Минцифры Илья Начвин в своем телеграм-канале.

По его словам, на текущий момент речь идет о полной нормализации ситуации — все государственные порталы и сервисы функционируют в штатном режиме. Безопасность данных пользователей находится под контролем, угрозы для информации отсутствуют.

Представители министерства подчеркнули, что ведется постоянный мониторинг ситуации, а также принимаются меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Все необходимые технические работы по устранению причин сбоя уже проведены.

Ранее «Реальное время» сообщало, что сайты с доменом tatarstan.ru вновь заработали спустя несколько часов после «обвала».

Дмитрий Зайцев