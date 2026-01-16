Алексей Песошин: «Граждане и бизнес должны понимать, из чего складывается тариф»

Татарстанский премьер поручил изменить практику «раздувания» тарифов за счет учета «непрофильных» расходов

Откуда берутся большие счета на «коммуналку», как осуществляется в Татарстане переход на оплату электроэнергии по дифференцированным тарифам и как ликвидировать дисбаланс между платежами граждан и реальной себестоимостью коммунальных услуг, обсудили на итоговой коллегии республиканского Госкомитета по тарифам. Глава правительства республики Алексей Песошин дал поручение изменить практику «раздувания» тарифов за счет учета «непрофильных» расходов. Подробности заседания — в материале «Реального времени».

«Платежи граждан значительно отстали от показателей накопленной инфляции»

Председатель Госкомитета РТ по тарифам Ренат Гайнутдинов сообщил, что тарифным регулированием в республике охвачено 1 087 предприятий, а общий объем регулируемой выручки составил 233 млрд рублей (без НДС) — это 4% от валового регионального продукта республики.

— Основную долю в регулируемых отраслях занимает коммунальный комплекс с оборотом 185 миллиардов рублей, при этом на услуги населению приходится порядка 104 миллиардов, — подчеркнул он. — Во всех регионах страны в соответствии с федеральным законодательством в 2026 году предусмотрены два этапа плановой индексации тарифов на коммунальные услуги.

Гайнутдинов напомнил, что распоряжением федерального правительства средний индекс Татарстана был установлен в размере 13,4%, при этом предельно допустимое отклонение для граждан составляет 4,8%, а максимальное значение индекса для отдельных муниципалитетов может составить 18,2%. Для 840 муниципальных образований республики рост платы граждан не превысит 13,4%. Для 73 муниципалитетов — 24 городов, 17 поселков городского типа и 32 сельских поселений — индекс установлен с учетом предельного допустимого отклонения и составляет 18,2%.

— Хочу напомнить, что в целом по стране с 1 декабря 2022 года по 30 июня 2024 года, на протяжении 19 месяцев, тарифы на коммунальные услуги не корректировались, — сказал глава тарифного комитета. — Такая длительная заморозка тарифов и механизм регулирования привели к тому, что платежи граждан значительно отстали от показателей накопленной инфляции и возник разрыв с реальными затратами организации. Только сейчас, с планированными изменениями, мы приближаемся к точке равновесия между этими двумя показателями.



Он заметил, что даже последние изменения тарифов в полном объеме сформировавшийся дисбаланс не компенсируют.

— Вопросы тарифообразования являются точкой пересечения интересов населения, бизнеса, государства, — напомнил позднее, подводя итоги заседания, премьер-министр РТ Алексей Песошин. — Перед Госкомитетом стоит непростая задача найти оптимальный баланс, при котором тарифы будут социально справедливыми для населения и одновременно создавать условия для нормальной работы предприятий коммунальной сферы, энергетики, транспорта... Граждане и бизнес должны понимать, из чего складывается тариф, какие факторы влияют на его изменения. Это вопрос доверия власти!

Откуда растут тарифы

Ренат Гайнутдинов дал понять, что на ситуацию с тарифами в перспективе может повлиять тот факт, что изменился порог для уплаты налога на добавленную стоимость. В результате 59 коммунальных предприятий республики с 2026 года станут плательщиками НДС.

А еще глава комитета сообщил, что тарифы в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения растут. В частности, еще и потому, что предприятия закладывают в тарифы затрат на реализацию программ модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках нашей проектной инфраструктуры для жилья расходы на введение в эксплуатацию новых объектов, построенных за счет федеральных и республиканских программ.

— Последний пункт требует особого внимания, — предупредил он. — Мы видим планомерное увеличение строительства объектов, однако в последующем, если при вводе объект не будет загружен, то у организации просто будет недостаточно средств на его нормальную эксплуатацию. В связи с этим начиная с 2026 года правительством Республики Татарстан согласовано участие Госкомитета в оценке тарифных последствий включения таких объектов в программы.

Еще одна серьезная проблема — рост платы за технические присоединения к сетям за счет расходов, никак не связанных со строительством и реконструкцией объектов. Гайнутдинов рассказал, что в нее включаются расходы на восстановление дорожных покрытий, тротуаров и благоустройство после проведения работ:

— Это в основном характерно для крупных городов и является следствием того, что ордера на проведение земельных работ не закрываются без полного восстановления благоустройства территории, прилегающей непосредственно к зоне проведения работ, включая компенсационную высадку деревьев. Так, в сфере водоотведения и водоснабжения предприятия порой заявляют расходы на благоустройство до 40% от стоимости строительно-монтажных работ. В сфере теплоснабжения таких расходов бывает до 30%. Данные практики однозначно требуют корректировки, так как объект, построенный в рамках техприсоединений, в дальнейшем влияет на расходную часть регулируемых организаций, зачастую утяжеляя ее суммой амортизационных отчислений, в том числе от вида работ, опосредованно относящихся к объекту строительства.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин также отметил недопустимость такой практики:

— Включение в технологическое присоединение расходов на восстановление благоустройства территории недопустимо. Для того чтобы закрыть один ордер [на земляные работы], не нужно асфальтировать всю улицу. Я прошу Министерство строительства совместно с комитетом представить предложение по изменению практики.

«Большинство жителей дифференциация не затронет»

Директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов особое внимание также уделил проблеме роста тарифов на электроэнергию — введению дифференцированных тарифов для населения с 2026 года, подчеркнув, что абсолютное большинство жителей республики эти изменения затронуть не должны, а для ряда категорий потребителей с высоким энергопотреблением нивелировать ситуацию должны предусмотренные для них льготы.

— С учетом перехода цена на коммунальные услуги будет зависеть от объема потребления в месяц, — напомнил он. — Основной принцип — чем больше расход, тем выше тариф. Объемы потребления делятся на три диапазона, для каждого из которых предусмотрены свои тарифы… Если потребление превышает первый диапазон, то разница оплачивается по тарифу второго, а при превышении второго — по тарифу третьего. Для жителей домов с электроотоплением при отсутствии газа в отопительный сезон действуют особые диапазоны с сезонным повышающим коэффициентом 1,8. Первый диапазон — до 7 тысяч 20 кВт·ч, второй — от 7 тысяч до 10 тысяч 800 кВт·ч, третий — более 10 тысяч 800 кВт·ч.

По словам главы «Татэнергосбыта», в республике было проведено комплексное исследование энергопотребления жителями Татарстана, и оно показало, что месячный расход электроэнергии у 99,9% граждан не превышает 3900 кВт·ч, поэтому «абсолютное большинство жителей республики дифференциация тарифов не затронет».

Сулейманов подчеркнул, что на счета по льготным тарифам могут рассчитывать только те граждане, которые подтвердили свое право на льготы. Для применения льготного диапазона с сезонным коэффициентом им необходимо представить в «Татэнергосбыт» справку об отсутствии подключения к системе газоснабжения, выданную газоснабжающей организацией, документ, подтверждающий оборудование объекта электроотопительной установкой, — технический паспорт с указанием на наличие электроотопления либо проектную документацию на дом.

Также он сообщил, что для многодетных семей предусмотрен льготный режим оплаты, независимо от объема потребления электроэнергии, — все потребленные киловатты они будут оплачивать по тарифу первого диапазона, если представят документы, подтверждающие статус многодетной семьи.

Документы, дающие право платить за электроэнергию по льготным тарифам, необходимо представить до 20 января 2026 года.

На вопрос «Реального времени», как быть тем, кто имеет право на льготный тариф, но не успеет до 20 января собрать и представить необходимые документы, заданный уже после окончания заседания, Рифнур Сулейманов ответил, что данные о многих потенциальных «льготниках» у организации уже имеются, а остальные могут рассчитывать на перерасчет:

— Мы ведь уже давно информационную работу ведем. И мы не ограничимся документами, которые нам уже принесли, — будем их принимать и в феврале, и в марте, и в апреле, но уже к перерасчету. Он возможен, если граждане докажут, что имеют право на него. Кроме того, определить реальный ежемесячный расход электроэнергии позволяет интеллектуальная система учета, она уже установлена во многих квартирах и частных домах. Что же касается негазифицированных СНТ, то по ним у нас также в основном имеется информация — где живут зимой и отапливаются электрокотлами. И люди продолжают приносить справки — систему их выдачи мы с «Газпром трансгаз Казань» отработали.

Подробнее смотрите в сюжете программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.