Минцифры Татарстана прокомментировало сбои в работе официальных сайтов

По информации Минцифры Татарстана, сложности с подключением наблюдаются у отдельных интернет-провайдеров

В Республике Татарстан пользователи столкнулись с проблемами доступа к официальным сайтам министерств и ведомств, размещенным на домене tatar.ru.

Как заявили «Реальному времени» в Минцифры Татарстана, сложности с подключением наблюдаются у отдельных интернет-провайдеров. В ведомстве уточнили, что провайдеры уже проводят необходимые восстановительные работы.

Представители министерства подчеркнули, что технические неполадки носят временный характер, и специалисты принимают меры для скорейшего восстановления работоспособности порталов.

На домене tatar.ru размещены ключевые государственные ресурсы, через которые граждане получают доступ к различным электронным услугам и информации о работе органов власти республики.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане стали недоступны сайты министерств и ведомств на доменах tatarstan.ru

Дмитрий Зайцев