Moet Hennessy приостанавливает поставки шампанского в Россию из-за нового закона

Французская компания-производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy временно приостанавливает поставки шампанского в Россию в связи с новым законом РФ. Об этом заявила директор по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь.

Компания предупредила своих партнеров о местных законодательных изменениях, которые коснулись маркировки «игристое вино» для бутылок шампанского. Это приводит к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера агентство Bloomberg выяснило, что Moet Hennessy согласилась писать на своих бутылках «игристое вино», как этого требует российское законодательство. Поставки продукции компания возобновит после того, как внесет соответствующие корректировки на этикетке. Новый закон исключает понятие «шампанское», разрешая использовать его в лишь в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России.



Татьяна Леухина