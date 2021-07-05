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Начальником управления соцзащиты в Челнах назначена Ирина Скрябина

10:50, 05.07.2021
Начальником управления соцзащиты в Челнах назначена Ирина Скрябина
Фото: nabchelny.ru

На должность начальника управления социальной защиты в Набережных Челнах назначена Ирина Скрябина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Она работала заместителем руководителя управления начальника соцзащиты с 2006 года. В отрасли трудится с 2001 года. Приказ о назначении подписан в министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ.

«Вы человек опытный, коллектив у вас добросовестный. Всегда выполняете все поставленные задачи», — отметил мэр Челнов Наиль Магдеев.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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