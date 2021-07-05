Начальником управления соцзащиты в Челнах назначена Ирина Скрябина

На должность начальника управления социальной защиты в Набережных Челнах назначена Ирина Скрябина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Она работала заместителем руководителя управления начальника соцзащиты с 2006 года. В отрасли трудится с 2001 года. Приказ о назначении подписан в министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ.

«Вы человек опытный, коллектив у вас добросовестный. Всегда выполняете все поставленные задачи», — отметил мэр Челнов Наиль Магдеев.

Алексей Нечаев