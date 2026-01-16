iPhone 13 стал самым популярным смартфоном у россиян до 24 лет в 2025 году

Среди устройств на Android первое место занял Redmi Note 13, обогнавший в декабре Redmi 12

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Приложение Blink представило исследование популярности смартфонов среди российской молодежи. Аналитики обработали обезличенные данные около 7 млн пользователей в возрасте до 24 лет за 2025 год и выяснили, что устройства на базе iOS опережают по востребованности Android: продукцией Apple пользуется 52% молодой аудитории.

Самым популярным смартфоном к концу года стал iPhone 13, который сместил с лидирующей позиции iPhone 11.

Заметный рост показала линейка iPhone 16 — ей удалось войти в топ‑10 наиболее востребованных моделей. Среди устройств на Android первое место занял Redmi Note 13, обогнавший в декабре Redmi 12.

Напомним, что цены на сервисы Apple вырастут на 19% в России впервые за 10 лет.

Наталь Жирнова