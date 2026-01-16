В Нижнекамске создадут продюсерский центр для творческой молодежи
По словам мэра города, инициатива отвечает запросу на создание в городе открытых площадок не только для кружковой работы, но и для свободного творчества
В Нижнекамске появится продюсерский центр для поддержки творческой молодежи. Его создадут на базе Дома Первых, сообщает в своем телеграм-канале мэр города Радмир Беляев.
Инициатива отвечает запросу на создание в городе открытых площадок не только для кружковой работы, но и для свободного общения, творчества, реализации идей. Особое внимание уделят музыкальным коллективам и командам, которые не входят в официальные секции, но стремятся развиваться и участвовать в конкурсах.
