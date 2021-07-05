На этой неделе в Татарстан вернется аномальная жара — ожидается до +33 градусов

Фото: Анна Сейтумерова

На этой неделе в Татарстане вновь установится аномально жаркая погода — днем ожидается до +33 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, 6, 7 и 8 июля, под влиянием антициклона в Татарстане устанавится малооблачная погода, что поспособствует хорошему прогреву воздуха. Осадки в эти дни маловероятны.

Во вторник и среду ночью ожидается от от +8 до +15 градусов, днем до +22..+29°С. В четверг, 8 июля, ночью температура будет колебаться от +12 до +17 градусов, днем от +27 до 32°С.

В пятницу, 9 июля, синоптики прогнозируют повышение ночных температур до +15..+20 градусов. Днем ожидается +28..+33°С.

Фото: Анна Сейтумерова

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в субботу, 10 июля, жаркая погода сохранится. Местами в республике пройдет небольшой дождь. Ночью ожидается +15..+20°С, днем +28..+33°С.

Напомним, в Татарстане 38 районах из-за аномальной жары введен режим чрезвычайной ситуации. «Погодные условия в республике, отсутствие продуктивных дождей ставят под угрозу формирование урожая сельскохозяйственных культур и саму возможность его получения», — заявил президент РТ Рустам Минниханов.



Татьяна Демина