Формирование коллективного иммунитета у казанцев ожидают к 15 декабря

Фото: Ринат Назметдинов

При нынешних темпах вакцинации коллективный иммунитет у казанцев сформируется только к 15 декабря 2021 года, заявил на «деловом понедельнике» замруководителя управления здравоохранения Казани Рамиль Мухаматдинов. Перед городскими властями же поставлена задача привить не менее 60% взрослого населения, или 589 372 человека к 1 сентября.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что горожане стали активнее прививаться, в пунктах вакцинации даже появились очереди. Он напомнил, что вакцинация — дело добровольное.

Сегодня Мухаматдинов также рассказал, что к вечеру 4 июля прививку от коронавируса сделали 187 726 казанцев, что составляет 32% от контрольных цифр, в том числе 57% работников медицинских организаций. В возрастной группе 60+ вакцинацией охвачено 71 734 человека, или 23%.

Фото: Максим Платонов

На данный момент в Казани работают 42 мобильных пункта вакцинации, в том числе в ТЦ «Мега», «Южный», «Парк Хаус» и у выходов ряда станций метро. В Кировском и Московском районах в тестовом режиме функционирует мобильный пункт, который выезжает и делает прививки во дворах жилых массивов. Также проходит выездная вакцинация в коллективы от 20 человек, работники поликлиник выезжают к нетранспортабельным и малоподвижным людям на дом.