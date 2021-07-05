На Кубе изолировали не менее 150 россиян из-за подозрения на коронавирус

На Кубе изолировали не менее 150 российских туристов из-за подозрения на коронавирус. Большая часть из них не имеет симптомов заболевания или вакцинированы, все прилетели в с отрицательными ПЦР-тестами пишет ТАСС.

Сообщается, что в половине справок с результатами тестов, сделанных на Кубани, не указано, на какой возбудитель делался ПЦР-тест. По данным российского консульства в Гаване, у примерно 130 человек, прилетевших 30 июня в Варадеро результаты анализа на COVID-19 показали положительный результат, включая членов экипажа. На следующий день зарегистрировали 80 положительных результатов тестов.

По правилам въезда на Кубу, необходимо не ранее чем за 72 часа до вылета сделать ПЦР-тест на коронавирус. Справку с отрицательным результатом предоставляется при посадке на самолет.

Татьяна Демина