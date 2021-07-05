Сергею Фургалу продлили арест до 7 октября

Московский городской суд продлил срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу еще на три месяца. Об этом сообщил его адвокат Михаил Карапетян.

Срок содержания под стражей Фургалу продлили до 7 октября. Сейчас все адвокаты экс-губернатора ознакомились со всеми материалами дела, сам обвиняемый — с 44 томами из 75, передает ТАСС.

3 февраля главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ в окончательной редакции предъявило обвинение Фургалу. Он обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление (пп. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенными организованной группой (ч. 3 ст. 222 УК РФ).



Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. Бывший губернатор Хабаровского края не признавал свою вину.



Татьяна Леухина