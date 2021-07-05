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Сергею Фургалу продлили арест до 7 октября

17:10, 05.07.2021
Сергею Фургалу продлили арест до 7 октября
Фото: kremlin.ru

Московский городской суд продлил срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу еще на три месяца. Об этом сообщил его адвокат Михаил Карапетян.

Срок содержания под стражей Фургалу продлили до 7 октября. Сейчас все адвокаты экс-губернатора ознакомились со всеми материалами дела, сам обвиняемый — с 44 томами из 75, передает ТАСС.

3 февраля главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ в окончательной редакции предъявило обвинение Фургалу. Он обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление (пп. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенными организованной группой (ч. 3 ст. 222 УК РФ).

Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. Бывший губернатор Хабаровского края не признавал свою вину.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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