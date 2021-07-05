В Татарстане от COVID-19 вакцинировались 582 347 человек
В Татарстане от коронавируса провакцинировано 582 347 человек. Вторую прививку получили 405 116 человек, сообщили в региональном Минздраве.
В Казани по состоянию на 4 июля 187 тыс. человек прошли вакцинацию от COVID-19. Это 32% от тех, кому надо сделать прививку. Об этом заявил замруководителя Управления здравоохранения города Рамиль Мухаматдинов.
Алексей НечаевОбществоМедицина Татарстан
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