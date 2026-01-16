Туристы смогут заселяться в гостиницы Татарстана онлайн

Новая технология позволит гостям самостоятельно оформлять проживание

Фото: Динар Фатыхов

В 2026 году Татарстан планирует запустить пилотный проект по внедрению цифрового заселения в отелях посредством системы MAX. Об этом сообщил Госкомитет Татарстана по туризму в своем телеграм-канале.

Как сообщили представители Госкомитета Татарстана по туризму, новая технология позволит гостям самостоятельно оформлять проживание и получать доступ к своим номерам без предоставления традиционных бумажных документов.

Ранее «Реальное время» писало, что в новогодние выходные Казань посетили более 200 тыс. туристов.

Ариана Ранцева