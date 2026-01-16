Цены на букеты не повышали, а женщины предпочитают уже другие презенты: что ждет рынок цветов в Казани

Молодежь больше предпочитает покупать розы, а люди более старшего возраста — хризантемы

По итогам 2025 года цены на букеты в России увеличились на 5%, однако в Казани стоимость цветов, по словам представителей цветочных организаций, осталась на прошлогоднем уровне. Сколько стоят букеты, что будет с ценами в 2026-м и почему в стране продолжит снижаться цветочный ажиотаж — в материале «Реального времени».

В Татарстане насчитывается 956 магазинов цветов

На сегодняшний день в России в цветочной отрасли действует 19 719 организаций. Больше всего организаций цветочного бизнеса сосредоточено в Московской области, Москве и Краснодарском крае. Причем за последние три года количество цветочных «точек», по данным РИА «Новости», увеличилось на 11%.

Конкретно в Татарстане, согласно статистике портала Оrgpage, насчитывается 956 магазинов цветов. Причем большинство из них (684 магазина, 71% от общего количества) расположены в Казани. На втором месте среди городов республики по количеству цветочных магазинов оказались Набережные Челны (119), а на третьем — Альметьевск (48). На 4—8 местах по данному показателю находятся Нижнекамск (47), Зеленодольск (19), Елабуга (16), Верхний Услон (15) и Высокая Гора (8).

Что касается цен и спроса, то, по последним данным «Чек Индекса», стоимость букета в среднем по России увеличилась на 5%, до 3,9 тыс. рублей по итогам 2025 года. Однако количество покупок также выросло на 9% за год.

— Инфляция в цветочной отрасли связана с тем, что подорожали импортные поставки, упаковка, выросли операционные издержки. Покупатели, в свою очередь, чаще выбирали более крупные и премиальные композиции, особенно в онлайн-формате, где средний чек выше на 10—15%, — отмечали аналитики.

Цены на букеты в Казани не повышали

Цены на цветы в Казани, согласно информации, указанной на сайтах, и объявлений магазинов, варьируются от 80 до 400 рублей за штуку. Стоимость зависит от размера и вида цветка (например, французские ажурные или пионовидные розы), а также длины самого куста (40—80 см).

В свою очередь, стоимость букетов начинается от 500 рублей, сообщили «Реальному времени» в одном из цветочных магазинов.

— Цены на букеты мы не повышали. На сегодняшний день, стоимость букетов варьируется от 500 до 20 тыс. рублей, все зависит только от бюджета самого клиента. Причем букеты собираются любые, — сказали изданию продавцы.

Однако динамику изменения спроса оценить сложно. Как отметили представители магазинов, многое зависит от дня недели, локации точки и других факторов. Однако, по их словам, люди разных возрастных групп отдают предпочтение разным цветам.

— Молодежь больше предпочитает покупать розы, а люди более старшего возраста — хризантемы, — сказали «Реальному времени» в одном из цветочных магазинов.

Будем наблюдать такую же низкую динамику роста цен на цветы

Внутреннее производство цветов в России росло в последние годы, однако доля импортных поставок остается немалой. В частности, в нашу страну поступают цветы из Средней Азии и Латинской Америки, сказал «Реальному времени» экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

При этом, по его мнению, резкого увеличения цен на цветы в 2026 году ждать не стоит.



— Я думаю, что мы будем наблюдать такую же низкую динамику роста цен на цветы (+5%, — прим. ред.), и в целом цветочный ажиотаж в нашем обществе потихоньку спадает. Ранее цветы были очень популярны на 8 Марта, однако сегодня даже в этот праздник данный подарок отходит, так сказать, на второй план. Современные женщины предпочитают уже другие, презенты, например качественный шоколад или интересные ароматы, — сказал изданию эксперт.

Однако ожидать, что цветочные магазины в том же Татарстане закроются, не стоит, считает бывший заместитель министра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Леонид Холод.



— По-моему, 956 цветочных магазинов — это не очень много в масштабах республики. Дело в том, что мы часто представляем себе магазины как супермаркеты, а это может быть маленький уголочек, где продают цветы и который может располагаться в том же гипермаркете. Кроме того, Татарстан — большая республика и достаточно населенная, а цветы нужны на разные случаи, — поделился своим мнением с «Реальным временем» Холод.

Он допустил, что закрыться могут только те магазины, которые не будут обеспечивать себе рентабельность, чтобы выживать. Однако такой сценарий может сбыться, если магазинов станет слишком много относительно спроса или люди неправильно рассчитают бизнес-модель, открыв торговую точку только на основании того, что «цветы — это красивый и достойный вид бизнеса».



— Если магазины не смогут бороться с жесткими дискаунтерами, то они просто закроются. Так обычно бывает. При этом с учетом ликвидации торговых точек, на рынке все равно произойдет ситуация, в которой торговых точек окажется столько, сколько нужно, — резюмировал экономист.