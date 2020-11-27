Управление здравоохранения Исполнительного комитета г.Казани

Общая информация

Предметом и целью деятельности Управления является выполнение управленческих функций в рамках своей компетенции в сфере реализации вопросов местного значения, реализации переданных в установленном законодательством порядке государственных полномочий, определенных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления г.Казани, а именно организация оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.

Руководитель — Жаворонков Владимир Владимирович.

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