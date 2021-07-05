В Татарстане вновь продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане вновь продлевают штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов. Оно будет действовать с 6 по 12 июля.

Местами в крайних восточных районах республики сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов (5-й класс). На отдельных территориях ожидается высокая пожарная опасность (4-й класс), следует из сообщения на сайте Гидрометцентра РТ.

Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов Татарстана в этом году впервые объявили с 11 мая и с тех пор еженедельно продлевали.



С 16 июня в связи с высокой и чрезвычайной опасностью лесных пожаров власти Татарстана ограничили посещение и въезд машин в леса. На лесных дорогах установлены аншлаги и шлагбаумы, по выходным дням организуют временные посты.



Из-за высокой пожароопасности лесов в Татарстане также организовали авиапатрули. Обстановка ежедневно мониторится, проводится наземный обход территорий.



Татьяна Демина