Эксперт Беликoв объяснил январские сбои в выдачах семейной ипотеки

Банки перестраивают процессы под обязательную проверку супругов и новые требования программы

Фото: Динар Фатыхов

Январские изменения в работе отдельных банков по программе семейной ипотеки могут быть связаны с подготовкой к новым правилам, которые начнут действовать с 1 февраля 2026 года. Такое мнение высказал управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Ранее СМИ сообщили, что ряд крупных банков приостановили или скорректировали выдачи льготных кредитов. По данным изданий, временно прекратили оформление семейной ипотеки Т-банк и Россельхозбанк, при этом в последнем вечером того же дня заявили о восстановлении выдач. В банке «Уралсиб» был повышен минимальный первоначальный взнос до 40%.

С 1 февраля 2026 года вступают в силу новые требования к программе семейной ипотеки. Согласно им, оформить такой кредит можно будет только один раз на семью, а оба супруга должны быть созаемщиками.

По словам Беликова, банкам необходимо заранее адаптировать кредитные процессы под новые условия. В частности, потребуется автоматизация обязательной и сплошной проверки супругов потенциальных заемщиков на наличие действующих кредитов, а также внесение изменений в типовую кредитную документацию.

«У многих банков технически такая возможность и так была, но теперь проверка должна быть сплошной и обязательной. Кроме того, будут изменения в типовой кредитной документации для оформления семейной ипотеки на двух созаемщиков. Все это требует времени, проведения формальных процедур и в ряде случаев — технических модификаций кредитного процесса», — отметил эксперт.

В Минфине подтвердили, что ограничений на выдачи по программе семейной ипотеки для банков не вводилось.

Ариана Ранцева