После падения ребенка из окна в Челнах возбудили уголовное дело

Фото: прокуратура РТ

В Татарстане возбудили уголовное дело после того, как 4 июля из окна третьего этажа одного из домов в Челнах выпал мальчик пяти лет, с различными травмами его госпитализировали. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



Как считает следствие, родители ребенка ужинали на кухне со старшей дочерью, а мальчик с младшим братом играли в зале. Ребенок забрался на подоконник, открыл окно и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

На место происшествия выезжал зампрокурора Челнов Айдар Салимуллин. По предварительной информации, семья ребенка благополучная, на учете органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних не стоит. Проверка находится на контроле прокуратуры.

Фото: прокуратура РТ

По данным прокуратуры на 2 июля, в Татарстане с начала 2021 года из окон частных и многоквартирных домов упали 16 детей. В Казани зафиксировано шесть таких случаев: по одному в Авиастроительном, Кировском, Московском, Ново-Савиновском, Советском и Приволжском районах.

Маргарита Головатенко