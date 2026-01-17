Эльмир Низамов выпустил альбом симфонической музыки на «Мелодии»

Музыку композитора исполнил Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан

Эльмир Низамов не в первый раз сотрудничает с «Мелодией». Фото: Мария Зверева

Фирма «Мелодия» опубликовала на цифровых платформах альбом композитора Эльмира Низамова «Посвящение» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан. В альбом вошло девять произведений разных лет, включая юношеские сочинения.

За пультом — дирижер Московского театра мюзикла и Оперного театра Московской консерватории Джереми Уолкер. Запись проводил звукорежиссер Московской филармонии Павел Лаврененков. Специальный гость диска — трубач Роман Мударисов.

На «Мелодии» у Низамова это уже третий альбом. Ранее он издавал на лейбле музыку к спектаклям «Адәмнәр» («Люди») и «Авиатор» казанского театра «Экият». Известно, что также планируется выпустить концерт для органа Низамова.

Подробнее о новом альбоме читайте в материале «Судьба композитора в Татарстане: сам написал, сам записал, сам выпустил».

Эльмир Низамов окончил Казанскую консерваторию в 2011 году, с 2021-го он заведует в ней кафедрой композиции. В 2015-м стал лауреатом премии имени Мусы Джалиля (за мюзикл «Алтын Казан»), а в 2016-м — премии имени Дамира Сиразиева (за сочинение оригинальной музыки к спектаклям в театрах Татарстана). Помимо симфонической музыки, работает во многих жанрах, включая эстраду.

Радиф Кашапов