МЧС по РТ разъяснило правила безопасного купания в проруби на Крещение

Там подчеркнули, что купание в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено

Фото: Динар Фатыхов

На пресс‑конференции начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова рассказала о мерах безопасности при окунании в прорубь в праздник Крещения.

Специалист подчеркнула, что купание в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено. Кроме того, нельзя нырять и плавать под водой, подавать ложные сигналы тревоги, скапливаться группами у края полыньи или заходить за установленные ограждения. Дети могут окунаться исключительно в сопровождении родителей или взрослых родственников.

Гаязова обратила особое внимание на то, что погружаться в воду разрешается только в специально оборудованных иорданях, где дежурят спасатели.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перед погружением необходимо подготовить организм: сделать разминку или пробежку, чтобы разогреть тело. К проруби следует подходить в удобной, нескользящей и легко снимаемой обуви. Для защиты ног подойдут ботинки, шерстяные носки или специальные резиновые тапочки — они предохраняют от острых камней и соли, а также обеспечивают устойчивость на льду. Двигаться к проруби нужно медленно и внимательно.

При окунании рекомендуется погружаться только по шею, избегая попадания воды на голову: это позволит предотвратить рефлекторное сужение сосудов головного мозга. Время пребывания в проруби не должно превышать одной минуты — такая мера необходима для исключения риска переохлаждения.

Наталья Жирнова