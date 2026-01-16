Под Казанью может появиться спортивный дрифт‑центр
Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина
В Пестречинском районе под Казанью планируют построить спортивный дрифт‑центр. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
В настоящее время проект находится на стадии проработки — специалисты занимаются отработкой финансовой и юридической составляющих инициативы.
Ранее в рамках итоговой коллегии инвестиционного агентства Минуллина сообщила, что многофункциональный центр «Яр Парк» на берегу Казанки построят к 2032 году. Начало стройки запланировано на начало 2026 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».