Под Казанью может появиться спортивный дрифт‑центр

12:42, 16.01.2026

Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Пестречинском районе под Казанью планируют построить спортивный дрифт‑центр. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

В настоящее время проект находится на стадии проработки — специалисты занимаются отработкой финансовой и юридической составляющих инициативы.

Ранее в рамках итоговой коллегии инвестиционного агентства Минуллина сообщила, что многофункциональный центр «Яр Парк» на берегу Казанки построят к 2032 году. Начало стройки запланировано на начало 2026 года.

Наталья Жирнова

