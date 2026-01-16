В Приволжском районе на сутки отключат воду из‑за аварийных работ
Отключение планируется в период с 19 по 20 января
Казанский «Водоканал» сообщил о временном отключении водоснабжения в связи с проведением аварийных работ на водопроводных сетях.
Работы запланированы по адресу: улица Сафиуллина, дом 6, корпуса 1, 2, 3. В этот период — с 09:00 19 января до 09:00 20 января — подача воды будет прекращена по следующим адресам:
- улица Сафиуллина, дома 2, 6б, 8, 10.
Местные власти приносят извинения за временные неудобства и сообщают, что для обеспечения жителей водой будут задействованы автоцистерны.
Напомним, что 96,7% населения Татарстана пьют качественную воду, об этом сообщил Роспотребнадзор.
